(Foto by Bartesaghi)

L’intervento di soccorso alpino e vigili del fuoco nella zona di via Laguccio (Foto by Bartesaghi)

Canzo, malore sul sentiero Gravissimo uomo di 80 anni Le ripetute manovre rianimatorie prima del trasporto all’ospedale di Erba

Dramma poco prima delle 11 di domenica 27 dicembre nella zona di via Laguccio a Canzo. Un uomo di 80 anni residente in zona è stato colto da malore mentre si trovava sul sentiero a 200 metri dall’abitato. Chi si è accorto delle condizioni dell’anziano ha subito inviato sul posto il soccorso alpino del Triangolo Lariano, la Sos di Canzo, i vigili del fuoco oltre ai carabinieri. Il personale sanitario e del soccorso alpino - presente con un infermiere - hanno sottoposto l’uomo a manovre rianimatorie anche con l’utilizzo del defibrillatore. Quindi il trasferimento in codice rosso - riservato ai casi molto critici - all’ospedale Fatebenefratelli di Erba.

