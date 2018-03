(Foto by Bartesaghi)

Foto di gruppo alla premiazione (Foto by Bartesaghi)

Cantù, Festival della Cazoeùla

Ha vinto la Cascina di Mattia Ieri la finale: il ristorante di Fecchio ha superato La Scaletta e il Park Hotel

Alla fine ha vinto la Cascina di Mattia. La sesta edizione del festival della Cazoeùla ha visto il “bis” del locale di Fecchio. Sul podio sono saliti anche il ristorante La Scaletta di Cantù e il Park Hotel di Figino Serenza, rispettivamente secondo e terzo.

La finale si è svolta ieri sera, 15 marzo, proprio alla Cascina di Mattia, che aveva vinto anche l’anno scorso e che per questo era il ristorante che ha ospitato gli otto finalisti. In totale hanno partecipato 19 locali, non solo di Cantù, ma da quest’anno con l’allargamento ad altre realtà della Brianza.

L’obiettivo è quello, per il prossimo anno, di allargare ulteriormente la competizione, coinvolgendo altri cuochi.

