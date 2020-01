Cancro primo aiuto Una solida mano per la sede della Cri CollaborazioneStanziati 100mila euro per completarla Con le istituzioni locali anche una piano raccolta fondi Sorgerà alla Piastra, lavori da giugno, pronto il progetto

L’unione fa la forza, si è sempre saputo. E ancora una volta il detto ci ha preso.

«Cancro Primo Aiuto ha inteso dare una mano alla Croce Rossa (anche se non è proprio nelle “corde” della nostra associazione) - ha annunciato il vicepresidente nazionale di Cancro Primo Aiuto, responsabile di Cpa in provincia, Oriano Mostacchi - per il completamento della sua nuova sede. Una sede al servizio di tutti i valtellinesi, da Livigno a Madesimo, per la quale stanziamo 100mila euro e, in più, daremo una mano per il reperimento di altri fondi».

«Un’iniziativa molto importante per la Croce Rossa ma anche per la nostra città, un’iniziativa che servirà sicuramente a riqualificare la periferia della città».

«Succede una cosa molto bella – ha fatto eco Giuliana Gualteroni, presidente di Cri Sondrio - col supporto determinante di Cpa avvieremo il progetto raccolta fondi per il completamento della nostra nuova sede. Grazie al Comune di Sondrio che ci ha inseriti nel Bando di riqualificazione delle aree periferiche e all’Amministrazione provinciale, abbiamo già quelli per la struttura esterna, però occorre poi completarla internamente, grazie anche a Cpa».

Ambulatorio sociale

«Vorremmo allestire un ambulatorio sociale, un piccolo alloggio di emergenza (chiesto dal Comune) per persone che si trovano a dormire al freddo: insomma tutto un progetto».

Lunedì sera, al Grand Hotel della Posta, c’è stata la cena di presentazione del progetto. Presenti in sala, oltre alle benemerite “tute rosse” dei volontari Cri, il prefetto di Sondrio Salvatore Pasquariello, il questore Angelo Re, il vicesindaco Lorenzo Grillo Della Berta con diversi consiglieri comunali, il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, l’amministratore delegato di Cpa, Flavio Ferrari, il viceprovveditore Valeria Zamboni, Cristina Maspes dell’Amministrazione provinciale (che pure finanzia), autorità e tanti simpatizzanti.

“Trafelato” è giunto, a metà serata, anche il sindaco Marco Scaramellini: «Ci tenevo particolarmente a intervenire, vista l’importanza della serata – il suo commento - Grazie all’Amministrazione che mi ha preceduto e al nostro lavoro, finanziamo la realizzazione della nuova sede della Croce Rossa. Manca un ultimo passo e ringrazio Cancro Primo Aiuto per tutto il sostegno che potrà dare».

«Da qua iniziamo una sensibilizzazione a 360° - ha detto Fabrizio Sala – con Cancro Primo Aiuto sempre in prima linea. Per la Giornata della Memoria, ho iniziando ricordando cosa di peggio gli uomini possano fare ad altri uomini; ora concludo la giornata sottolineando cosa di meglio gli uomini possano fare ad altri uomini».

Il territorio

Flavio Ferrari: «Rispondiamo ai bisogni del territorio. La Cri per noi è un Ente al quale siamo affezionati, con la quale collaboriamo ai trasporti “oncologici” sulla provincia di Sondrio e di conseguenza “dobbiamo” aiutarli a costruire questa nuova sede alla Piastra». Progettista l’architetto “Titta” Bonomi e il suo staff; lavori che inizieranno a giugno (si spera). Il Comune sta predisponendo il bando per l’appalto. Il progetto esecutivo è già pronto.

