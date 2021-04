Cade nel sentiero e si ferisce Suello, grave una settantenne Grande paura per la donna trasportata con l’elicottero all’ospedale di Varese per gli accertamenti

Una scivolata lungo il sentiero, quindi la caduta rovinosa. E’ stata trasportata in elisoccorso all’Ospedale di Circolo di Varese la suellese di 70 anni che, oggi attorno alle 15.30, è rimasta ferita mentre stava percorrendo un sentiero nella zona boschiva sopra via Stefanoni, sempre nell’ambito del territorio comunale, alla pendici del monte Cornizzolo.

All’inizio si era temuto il peggio, per le sue condizioni di salute, tanto che sul posto l’Agenzia regionale per l’emergenza e urgenza sanitaria aveva inviato un massiccio spiegamento di uomini e mezzi. Ma una volta raggiunta, la donna è risultata sì ferita seriamente, ma non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe riportato un grave trauma facciale, nella caduta dal sentiero, tale da rendere necessario il ricovero al nosocomio di Varese, specializzato in questo tipo di problemi. Ma, rispetto a quanto si era temuto inizialmente, non sarebbe in pericolo.

