Cade dal ponteggio

Ferito operaio a Valbrona Ha 49 anni, è stato portato in ospedale in codice giallo

Un uomo di 49 anni è caduto da un ponteggio mentre stava facendo dei lavori a Valbrona in via Ponte di Castello 74. E’ stato soccorso dagli uomini del 118 e dall’elisoccorso, è stato portato in ospedale in codice giallo.

