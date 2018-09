Bormio, la pista Stelvio tra Coppa del mondo e Olimpiadi Il 28 e 29 dicembre il tracciato della Magnifica Terra ospiterà due prove del Circo Bianco, ma si guarda alla sfida lanciata per il 2026 con Milano per ospitare i Giochi a cinque cerchi

«La Coppa del mondo di sci alpino si svolgerà sulla pista più bella al mondo, la mitica Stelvio di Bormio e noi la mettiamo a disposizione del mondo anche per le Olimpiadi invernali del 2026». Così l’assessore regionale alla montagna, Massimo Sertori, ha sintetizzato quanto accadrà sul tracciato bormino, al centro della presentazione delle gare di Coppa del mondo in calendario dal 28 dicembre.

A differenza di quanto accaduto fino allo scorso anno, un tunnel in fase di ultimazione permetterà a tutti gli sciatori che affolleranno la Magnifica Terra e il comprensorio nel periodo natalizio di non perdersi neppure una giornata sulla neve. Ma lo sguardo è inevitabilmente proiettato sulle Olimpiadi, con la Stelvio in primo piano.

