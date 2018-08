Bologna, esplosione sulla strada delle vacanze Almeno 1 morto e cento feriti Crolla il ponte della Tangenziale Chiusa l’autostrada A14. IL VIDEO Un botto tremendo provocato da un’autocisterna. Una voragine al posto del viadotto.

Un violento incendio, seguito da diverse esplosioni, udite in una vasta area della città è scoppiato poco prima delle 14 in zona Borgo Panigale, alla periferia di Bologna. Il rogo, causato dall’esplosione di un’autocisterna, interessa un’area fra la tangenziale e alcune concessionarie di auto che si trovano fra la via Emilia e via Caduti di Amola. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe una vittiama accertata e cento feriti, 14 gravi. Il raccordo autostradale di Casalecchio che porta sulla dorsale adriatica è stato chiuso in entrambe le direzioni. Il ponte della Tangenziale di Bologna è crollato, al suo posto una voragine.



(Foto by Il ponte crollato sulla tangenziale)

L’esplosione

