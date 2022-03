Ballabio “batte” Lecco

San Patrizio nel parco Grignetta Birra, golosità e musica irlandesi dalle 12

Domani Ballabio si tingerà di verde. Il parco Grignetta ospiterà la grande festa per celebrare San Patrizio, patrono d’Irlanda: piatti tipici e birre dell’isola di Smeraldo più tante iniziative a corollario.

Tra l’altro, si potrà partecipare alla festa anche arrivandoci a bordo di un bus navetta gratis da e per Lecco.

L’iniziativa si era sempre svolta nel capoluogo, davanti al “The Shamrock Pub” di via Parini, che organizza l’evento. Adesso invece Ballabio è riuscita a “sfilare” la kermesse al ben più popoloso vicino. «L’ultima si era svolta nel 2019 - ricorda Marco Valsecchi, titolare dello Shamrock, - ma a causa di un nubifragio, non era andata bene. Però quella del 2017 aveva attirato circa cinquemila avventori. Poi è arrivato il Coronavirus e per due anni sono stato costretto a sospendere la festa. Quest’anno ho deciso di organizzarla a Ballabio perché il parco Grignetta è ampio, quindi si presta più facilmente al rispetto dei distanziamenti imposti dalla normativa anti Covid».

Appuntamento così al parco Grignetta di via Confalonieri domani a partire dalle 12, con l’apertura della cucina.

L’articolo completo sul giornale in edicola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA