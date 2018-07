Autostrada, chilometri di coda da e per la Svizzera Verso Chiasso segnalati 7 chilometri, la metà verso Milano. Tanti gli stranieri in fila. Società Autostrade consiglia strade alternative

Traffico bloccato in autostrada con chilometri di coda in entrambe le direzioni. Società Autostrade fa sapere che «sulla A9 Lainate-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Como Grandate verso Lainate si sono formati 4 km di coda per traffico congestionato. Ai soli veicoli leggeri provenienti dalla Svizzera, consigliamo di utilizzare i valichi del Bizzarone e del Gaggiolo». E ancora: «In direzione della Svizzera, tra Como Grandate e Chiasso, 7 i km di coda in aumento, per operazioni doganali. In alternativa consigliamo sempre il valico del Bizzarone uscendo a Lomazzo, oppure il valico del Gaggiolo uscendo a Gazzada sulla A8 Milano-Varese. Il Personale di Autostrade per l’Italia è presente sul posto a segnalare la coda ed a velocizzare il deflusso dei veicoli».

