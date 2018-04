Un tratto di via Martinelli. La provinciale sarà presidiata da autovelox per le velocità rilevate (Foto by bartesaghi)

Auto a 120 all’ora in pieno pomeriggio Pusiano: arrivano gli autovelox Studio choc, il Comune ha deciso di posare i bidoncini arancioni in via Martinelli. Toccati i 144 km/h alle 23. Il 65% dei 6.700 veicoli giornalieri supera il limite dei 50 orari

A 120 al’ora alle tre del pomeriggio nel tratto di via Martinelli della provinciale.

Il troppo è troppo e a Pusiano decidono di ricorrere all’autovelox per frenare chi pigia troppo sull’acceleratore.

A breve saranno posati due “bidoncini” arancioni in corrispondenza del centro abitato per cercare di ridurre la velocità dei veicoli in transito su via Martinelli. La decisione è stata dal Comune presa dopo avere analizzato i risultati dello studio sulla velocità. Più di uno ha strabuzzato gli occhi dopo avere letto che il 7 aprile alle 15 un’auto ha toccato i 120 chilometri orari in un tratto in cui il limite è 50; il 5 aprile, questa volta, alle 23 il record con 144 chilometri orari. I dati raccolti hanno visto molti transitare ben al di là del limite previsto di 50 chilometri orari, solo l’1%, tuttavia, supera però i 90 chilometri orari.

