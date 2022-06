Aumentano gli infortuni sul lavoro In quattro mesi a Lecco 1.700 casi

Rispetto al 2021, il mese singolo in oggetto ha evidenziato nuovamente una rapida crescita: le denunce di infortunio presentate sono state 9.774, il 32,6% in più rispetto al dato dell’anno precedente.

Gli infortuni, in valore assoluto, sono soprattutto accadimenti in occasione di lavoro: 44.557 denunce contro le 28.397 del primo quadrimestre 2021. Tuttavia, anche gli infortuni in itinere, nel tragitto tra casa e lavoro (pari a 4.974), aumentano sul quadrimestre 2021 segnando un +33,8%.

Gli infortuni mortali di lavoratori residenti in Lombardia registrati da Inail sono 47, ancora in aumento rispetto al quadrimestre 2021, ma in rallentamento rispetto all’andamento mensile nel corso del quadrimestre 2022. Rispetto a un dato nazionale in diminuzione, se raffrontato allo stesso periodo del 2021, la Lombardia è fra le poche Regioni nel Paese con un dato in aumento. A Lecco, fortunatamente, ad aprile si conferma l’assenza di vittime sul lavoro, così come l’anno scorso, anche se dall’inizio dell’anno la nostra provincia ne conta già due.