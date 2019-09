«Ancora troppe donne vittime della violenza» Erba: preoccupanti i numeri del fenomeno al centro della serata “Ama la musica, ama le donne”. In piazza Mercato una serata di sensibilizzazione

Si è chiusa con tanti applausi, qualche commozione e tanta musica di qualità la quarta edizione della rassegna «Ama la musica ama le donne», la manifestazione andata in scena sabato sera in piazza Mercato contro la violenza sulle donne organizzata dal Gruppo sei di Erba se... con Associazione delle vie di Erba, il patrocinio del Comune di Erba e di Regione Lombardia.

Al termine della serata sono stati raccolti circa 3 mila euro che saranno destinati all’app Vita ideata dall’associazione Familiarmente noi onlus e alla Casa dei tigli di Brunate. Un modo per trasformare una serata di divertimento e riflessione in un aiuto concreto a chi si occupa di questi temi, sempre attuali e sempre al centro delle cronache. Il presidente del Consorzio erbese servizi alla persona Francesca Frigerio ha ricordato come siano state ben nove le donne aiutate sul territorio da istituzioni e professionisti nell’ultimo anno nel territorio.

L’articolo completo su La Provincia di lunedì 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA