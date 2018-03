ALLARME BOMBA A SESTO

TRENI BLOCCATI PER DUE ORE I controlli hanno dato esito negativo, poco fa la circolazione sulla Milano-Lecco-Tirano è ripresa

Treni bloccati in tutta la provincia di Lecco per un pacco sospetto trovato questa mattina alla stazione di Sesto san Giovanni, un sacco nero appoggiato contro un pilastro, ai piedi di un cestino dei rifiuti. E’ stato rinvenuto in piazza Primo Maggio, sulla banchina dei treni, e con l’allarme terrorismo ad altissimi livelli in questi giorni, come gli arresti ed i fermi di personaggi sospetti in tutta Italia testimoniano, le autorità hanno deciso di bloccare la circolazione per consentire i controlli delle unità cinofile della Polizia di Stato. E’ stata chiusa anche una stazione del metrò a Rondò. I treni sono stati bloccati alla stazione di Monza, la circolazione è rimasta ferma per oltre un’ora sulle linee da Tirano a Milano, da Lecco a Mila, sulla Bergamo-Carnate-Milano, sulla Lecco-Molteno-Monza, sulla Saronno-Albairate, sulla Chiasso-Milano. Solo poco fa sono terminati i controlli e la circolazione è ripresa.

