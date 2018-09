Albese, scontro auto-moto Grave uomo di Ponte Lambro Incidente sulla Provinciale Como-Lecco, ricoverato al Sant’Anna

Un motociclista di 33 anni residente a Ponte Lambro è rimasto ferito poco dopo le 18.30 in seguito a un pauroso incidente avvenuto sulla provincia Como-Lecco in viale Lombardia. Si trova ricoverato in condizioni serie all’ospedale Sant’Anna di Como ma, secondo le prime informazioni, non corre pericolo di vita.

I sanitari del Lariosoccorso di Erba hanno accertato fratture importanti al bacino e ne hanno disposto il ricovero in codice rosso con la Croce Rossa di Montorfano. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della radiomobile di Como, intervenuti sul posto, sarebbe stato sbalzato per sette metri cadendo pesantemente sull’asfalto.

