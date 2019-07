AgriMercati aperti per ferie

Filiera corta anche ad agosto Coldiretti: La rete dei farmer’s market non va in vacanza, bancarelle presenti anche ad agosto

Gli AgriMercati di Campagna Amica nelle due province di Como e Lecco restano aperti per ferie. Anche nel cuore dell’estate si rinnova l’appuntamento i mercati degli agricoltori della Coldiretti con prodotti agricoli italiani e “made in Lario”: quella dei “farmer’s market” è una realtà in crescita costante sul territorio, apprezzata in questo periodo anche dai numerosi turisti che trascorrono l’estate sul lago di Como e nei territori vicini.

Negli AgriMercati di Campagna Amica è possibile acquistare frutta e verdura fresca di stagione, yogurt, formaggi di alpeggio, miele e prodotti da apicoltura, vino, salumi, tagli di carne, piante e fiori, marmellate e prodotti trasformati. «Acquistando nella rete di Campagna Amica si sostiene l’agricoltura made in Lario e si protegge l’ambiente ma, soprattutto, si è certi di portare a tavola un prodotto sano e proveniente dalla filiera agricola dei nostri territori, rimarca Francesca Biffi, presidente interprovinciale dell’Associazione AgriMercato. Gli AgriMercati settimanali aperti per ferie quest’estate sono a Cantù (piazza Garibaldi) – ogni martedì dalle 8 alle 12; Erba (via Carroccio) – ogni venerdì dalle 8 alle 12; Giussano (via A. De Gasperi) – ogni giovedì dalle 8 alle 12; Limbiate (piazza Cinque Giornate) – ogni venerdì dalle 8 alle 12; Mariano Comense (parcheggio Porta Spinola) – ogni sabato dalle 8 alle 12; Meda (piazza Cavour) – ogni mercoledì dalle 8 alle 12. Gli AgriMercati periodici aperti sono a Lomazzo (viale Somaini) – 2° e 4° sabato del mese dalle 8 alle 12; Mandello Lario (piazza Leonardo Da Vinci) – seconda domenica del mese dalle 8 alle 12; Olgiate Comasco (piazza Mercato) – 1°, 3° e 5° sabato del mese dalle 8 alle 12 e Porlezza (lungolago Matteotti) – prima domenica del mese dalle 8 alle 13.

