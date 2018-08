«Addio Gina e Attilio, esempi di generosità» Verderio, il funerale dei coniugi vittime del terribile incidente stradale in autostrada ad Arezzo

Due bare identiche, di legno chiaro. Su quella di lei, Luigia Loffredo, detta Gina, 76 anni, una grande corona di rose bianche. Su quella di lui, il marito Attilio Vitale, 81 anni, rose rosse. Per entrambi, in una cornice di tessuto marroncino, una foto. Quella scattata sei anni fa, in occasione del settantesimo compleanno di Gina, dietro alla torta.

Così nella chiesa dei Santi Nazzaro e Celso, i parenti e il paese di Verderio hanno salutato i due coniugi morti tragicamente una settimana fa in un incidente stradale sulla autostrada A1 all’altezza di Arezzo.

Insieme avevano trascorso tutta la loro vita e insieme se ne sono andati, lasciando in tutti quelli che li avevano conosciuti e apprezzati per la grande disponibilità, un dolore misto a sconcerto per una morte tanto tragica quanto incomprensibile.

C’è chi ha voluto ricordare la loro «generosità» di coppia, dicendosi sicuro che «chi vi ha preceduto vi sta aspettando» e chi invece ha preferito ricordare l’uno o l’altra. Attilio, per esempio, «era generoso» e, soprattutto, «un riferimento per tutta la famiglia», tanto che si «prendeva carico dei problemi degli altri».

Un altro ricordo è stato invece dedicato a Gina: «Sabato, quando giocavamo tutti insieme, ci dicevi di non correre».

Poche parole di consolazione ha voluto spendere il parroco, don Stefano Landonio che, nella sua omelia, ha fatto solo un breve cenno all’incidente stradale che ha fermato la vita di «Gina e Attilio, che stavano andando a trovare i parenti e che invece hanno trovato una morte tragica in autostrada».

